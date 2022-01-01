Мэр Перми показал «жёлтую карточку» главам двух районов за неогороженные раскопки Чиновникам предписано усилить контроль за ремонтом ул. Ленина с точки зрения безопасности Поделиться Твитнуть

Глава Перми Алексей Дёмкин сделал замечания главам двух районов города за то, что возле остановки «Пермский академический Театр-театр» раскопка на тротуаре не была огорожена надлежащим способом. Мэр отметил, что прохожие, не понимая, как обходить этот участок, были вынуждены перепрыгивать через траншею.

«Две недели назад писал пост про незакрытые люки на Компросе. Сегодня настал черёд выдать «жёлтую карточку» Александру Стяжкину, главе Дзержинского района, и Александру Русанову, главе Ленинского района», — написал в своём официальном telegram-канале Дёмкин.

Недоработка была оперативно устранена, сейчас место ремонта огорожено металлическим забором, выделена зона для прохода к автобусной остановке.

«Это должно было быть сделано до начала работ! — отметил мэр и попросил глав районов лично пройти пешком по ул. Ленина и проверить, как организован ремонт с точки зрения безопасности.





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