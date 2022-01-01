Андрей Стрельцов «Молот» уступил «Дизелю» по буллитам Пермская команда прервала победную серию игр Поделиться Твитнуть

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После побед в Воскресенске и Рязани хоккеисты «Молота» оступились в Пензе.

Всё решилось в серии буллитов, так как основное и дополнительное время команды сыграли вничью 1:1. Единственную шайбу в составе пермской команды забил Егор Манин. Послематчевые буллиты, потребовавшиеся для выявления победителя встречи, лучше пробили хозяева. Они ни разу не промахнулись, в то время как пермяки две свои попытки реализовать не смогли.

​В четверг, 22 сентября, подопечные Альберта Логинова проведут матч в гостях против ХК «Тамбов».

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