Елена Синица Пермские семьи погибших на Украине добровольцев смогут получить выплату Проект решения рассмотрят на сентябрьском пленарном заседании думы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Семьи погибших в спецоперации на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках добровольцев смогут получить единовременную денежную выплату. Соответствующий проект решения внёс на рассмотрение в гордуму глава Перми Алексей Дёмкин.

Сегодня проект единогласно поддержали депутаты комитета Пермской городской думы по социальной политике. Также рекомендовано рассмотреть документ на сентябрьском пленарном заседании.





Ранее Пермская городская дума поддержала решение о выделении средств на единовременную выплату семьям погибших на Украине пермяков. Размер выплаты составляет 200 тыс. руб.

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