Елена Синица Гордума одобрила выплату в 200 тыс. руб. семьям погибших на Украине пермяков Средства выделят из резервного фонда Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Пермской городской думы поддержали решение о выделении средств на единовременную выплату семьям погибших на Украине пермяков. Размер выплаты составит 200 тыс. руб. Решение принято на пленарном заседании думы 24 мая.

По данным на 16 мая, на Украине погибло девять военнослужащих из Перми, сообщил замглавы администрации Алексей Грибанов.





« Мы согласились с предложением управления экспертизы и аналитики, что выплаты стоит делать не за счёт бюджета, а из резервного фонда», — добавил он.





Он также отметил, что единовременная выплата в размере 1 млн руб. будет выплачиваться из фонда Правительства Пермского края.





Для сравнения Алексей Грибанов привёл данные об аналогичных выплатах в других городах. Так, по его словам, в Иваново выплачивается 30 тыс. руб., в Бийске — 50 тыс. руб., в Сургуте — 200 тыс. руб. Если говорить о региональных бюджетах, то в Калужской области и Камчатском крае семьям погибших выплачивается 500 тыс. руб.

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