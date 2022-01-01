В Перми ограничат движение транспорта на улицах Туркина и 6-й Новгородской Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По 26 сентября в Перми временно закрывается движение транспорта по ул. Туркина на участке от дома № 79 до перекрестка с ул. 6-й Новгородской в Мотовилихе и по ул. 6-й Новгородской в районе перекрестка с ул. Туркина. Об этом сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства.

Поясняется, что ограничение связано со строительством объекта инженерной инфраструктуры.

Подрядчику поручено обеспечить расстановку знаков. А автомобилистам необходимо заранее выбирать маршрут следования.





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