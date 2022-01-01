Максим Артамонов корреспондент Пермь и Ташкент свяжет регулярное автобусное сообщение Время в пути составит 47 часов, стоимость билета – около 5 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 20 сентября пермяки смогут ездить в столицу Узбекистана на автобусе. Регулярные рейсы в Ташкент будут выполняться по вторникам и пятницам. Информация появилась в расписании пермского автовокзала.

Расстояние между Пермью и столицей Узбекистана составляет 2800 км. Сообщается, что этот путь автобус будет проезжать за 47 часов.

Стоимость билета из Ташкента составит 4990 рублей по сегодняшнему курсу. При этом билет из Перми будет стоить 5250 рублей. Пассажиров будут возить автобусы марки «Нефаз», в которых 51 место.

Регулярное автобусное сообщение с Россией Узбекистан возобновил с 18 июля этого года. Из-за пандемии коронавируса оно было прервано на два года. Автобусы в Ташкент сейчас ездят из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других российских городов.

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