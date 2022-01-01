В Пермском крае за сутки от коронавируса скончались четыре человека Выявлено 1023 новых случая заражения Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1023 новых случая COVID-19. Среди заражённых 277 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализированы 92 человека, 1494 выздоровели, четверо скончались.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми и Березниках, в Пермском, Суксунском, Кунгурском, Краснокамском, Частинском, Нытвенском, Чусовском, Лысьвенском, Оханском, Сивинском, Соликамском, Октябрьском, Очёрском, Добрянском, Александровском, Берёзовском, Чердынском, Ординском, Карагайском и Кишертском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 416 926 человек, скончалось от инфекции 8901.





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