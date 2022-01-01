Елена Синица Reebok вернётся в Пермь 1 октября Отдел откроется в ТРК «Колизей» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Отдел спортивной одежды Reebok вернётся в Пермь 1 октября. Об этом «Новому компаньону» рассказала финансовый директор управляющей компании «Риал» Марина Медведева.

По её словам, руководство ТРК «Колизей» переподписало договор аренды с новым владельцем бренда.





Кроме этого, Медведева сообщила, что расторгнут договор с Adidas в «Колизее». Но в то же время бренд продолжает оплачивать минимальную арендную ставку в ТЦ «Домино».





Как пояснила финансовый директор управляющей компании «Риал» Марина Медведева, с ними продлено соглашение до 31 декабря, и они выплачивают минимальную арендную ставку. Претензий к Adidas у торгового центра нет, так как компания выплатила накопившуюся задолженность за аренду до расторжения договора.

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