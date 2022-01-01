Елена Синица В пустоте, да не в обиде Как торговые центры справляются с уходом ряда арендаторов Поделиться Твитнуть

Иностранные бренды, ранее объявившие об уходе с российского рынка, начали официально разрывать контракты об аренде помещений в пермских торговых центрах. В связи с этим руководители ТЦ уже активно ведут переговоры с потенциальными арендаторами, полагая, что надолго площади пустыми не останутся.

Алёна Морозова

Кто хотел — давно ушёл

Руководство торгово-развлекательного комплекса «Семья» расторгло договоры аренды торговых площадей с брендами Zara Home и Pull & Bear, рассказала «Коммерсантъ-Прикамье» руководитель направления недвижимости и девелоперских проектов УК «ЭКС» Елена Жданова.

Она отметила, что договор с Pull & Bear администрация «Семьи» расторгла в одностороннем порядке, а договор аренды с Zara Home расторгли по инициативе бренда в связи с закрытием его магазинов в России. Другие компании холдинга Inditeх (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius) договорные обязательства пока не прекращают.

В разговоре с «Новым компаньоном» Елена Жданова также сообщила, что разорваны контракты с Tommy Hilfiger, Napapijri, Pandora, Calvin Klein, Decathlon, Nike. «Все, кто хотел уйти, — ушли уже приличное время назад», — добавила Жданова.

Она также отметила, что руководство торгового центра ведёт переговоры с российскими, турецкими, белорусскими брендами. Однако назвать конкретные бренды Жданова отказалась, так как до подписания договоров эта информация не афишируется.

В ТРЦ «Планета» отмечают, что интерес к аренде помещений активно проявляют в первую очередь турецкие бренды. В то же время те бренды, которые ранее приняли решение приостановить работу, продолжают оплачивать аренду помещений в ТРЦ «Планета», ни один договор на данный момент не расторгнут, сообщил исполнительный директор ТРЦ «Планета» Евгений Каштанов.

По его словам, за последние полгода в ТРЦ уже появились и продолжают появляться новые арендаторы. Среди тех, кто уже открылся: бренды одежды Savage, «Снежная Королева», Finn Flare и Koton, бренды украшений Lady Collection и «Алмаз-Холдинг», а также рестораны «Гамарджоба», «Хруст» и Buffet Café. Ещё пять новых брендов в настоящее время готовятся к открытию, рассказал Каштанов.

Часть брендов уходит и из ТРК «Колизей». Здесь у магазинов Adidas и Reebok был один арендатор. Так как Reebok был продан турецкой компании, новая компания переподписала договор аренды с руководством. Отдел должен начать работу 1 октября. Если говорить про Adidas, то договор с «Колизеем» был расторгнут. Сейчас ведутся поиски нового арендатора на это место. В то же время в «Домино» бренд продолжает платить аренду за помещение. Как пояснила финансовый директор управляющей компании «Риал» Марина Медведева, с ними продлено соглашение до 31 декабря, и они выплачивают минимальную арендную ставку. Претензий к Adidas у торгового центра нет, так как компания выплатила накопившуюся задолженность за аренду до расторжения договора.

Приостановивший работу магазин косметики «Иль де Ботэ» продолжает выплачивать арендную плату, добавила Медведева. Есть бренды, которые работали по франшизе и с которыми её расторгли. На их место заедет Vito Ponti, сообщила она.

Освободившимися площадями в ТРК также интересуются, но пока руководство не торопится с принятием решений.

«Мы не очень хотим пускать кого попало. У нас нет задачи быстро кого-то найти на замену. Мы ищем арендатора, который нас устроит», — сказала Медведева.

Кроме того, она добавила, что из-за негативного опыта сотрудничества с турецким брендом руководство стало с осторожностью к ним относиться. Так как на «падающем» рынке заключить договор очень легко и все настаивают на не очень выгодных для арендодателя условиях, руководство приняло решение подождать.

По мнению Медведевой, резко начать новое сотрудничество может быть неосмотрительно, так как из-за этого можно понизить уровень торгового центра. Позднее же придут более привлекательные бренды, но им уже будет неинтересно такое сотрудничество. Более того, в случае привлечения более дешёвых брендов для имеющихся арендаторов будут созданы более жёсткие условия конкуренции, что не совсем правильно, считает Медведева.

«Заключить договоры быстро, да ещё и на невыгодных условиях, но лишь бы заполнить площади — такой стратегии у нас нет, — подчеркнула Марина Медведева. — Мы в стабильном финансовом положении, поэтому лучше понаблюдаем за рынком, посмотрим на новые бренды и подойдём к этому вопросу не торопясь. Переговоры ведём, но никуда не бежим. Какое-то время площади постоят пустыми, но рынок своё возьмёт, он просто меняется».

Уходили, но решили остаться

Есть и те бренды, которые объявляли об уходе, но всё-таки решили остаться. В их числе — re:Store и Samsung. Они возобновили свою работу в ТРК «Семья». Магазин re:Store приостанавливал работу в начале лета, несколько месяцев ему понадобилось для перестройки системы поставок продукции Apple. В августе в ТРК «Семья» рассказали, что кроме re:Store получили уведомление о возобновлении работы от магазина электроники Samsung. Он заработал в августе.

В ТРК «Семья» также сообщили, что обновление логистических процессов провёл магазин Mango. Это позволило расширить и обновить ассортимент одежды бренда.

Остались на российском рынке и магазины польских брендов Reserved, Mohito, Cropp, House и Sinsay. Продолжить работу удалось за счёт продажи российской части бизнеса компании консорциуму из Китая. Одним из условий сделки стала возможность продажи продукции, завезённой в Россию. При этом собственность на бренды остаётся за поляками. При этом магазины сменили названия. Магазин Reserved получил название Re, Mohito — M, а Sinsay — «Син».

В конце августа в СМИ появилась информация, что одёжный ретейлер H&M, объявивший об уходе с рынка после начала СВО, оплатил аренду помещений в московском торговом центре почти на год вперёд. Более того, ретейлер согласился на выплату многочисленных штрафов за неведение коммерческой деятельности и несвоевременное открытие магазина.

Однако немного позднее телеграм-канал Mash распространил информацию, что точки сети всё-таки планируют закрыться уже этой осенью. Крайний срок — 30 ноября. Некоторые магазины могут закрыться раньше, как только закончится распродаваемый товар. В течение 14 дней после закрытия магазинов из отделов будут вывозить оборудование.

За месяц до закрытия магазинов с сотрудниками будет подписано расторжение трудовых договоров, отмечается в сообщении.

Пока что магазины H&M продолжают работать в торговых центрах «Планета» и «СпешиLove». Дата закрытия неизвестна.

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