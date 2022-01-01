Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Доме Мешкова пройдёт встреча с первым переводчиком «Властелина колец» Пермские толкинисты отметят 85-летие «Хоббита» Поделиться Твитнуть

Александр Грузберг

Сергей Федосеев

21 сентября — знаменательный день для всех поклонников творчества Джона Роналда Руэла Толкина: в этот день в 1937 году, 85 лет назад, в Великобритании вышла книга «Хоббит, или Туда и обратно» (6 +), которая положила начало Вселенной Толкина.

В этот день в 2022 году в 16:00 в Пермском краеведческом музее состоится встреча с Александром Абрамовичем Грузбергом, первым переводчиком «Властелина колец» (12 +) — главной книги в наследии знаменитого оксфордского профессора. Так получилось, что впервые полноценный перевод этой книги на русский язык сделал пермяк — лингвист Александр Грузберг, который работал для самиздата.

Было это в 1978 году. С тех пор прошло 44 года, самиздат исчез, но Александр Абрамович, которому, как и «Хоббиту», в этом году исполнилось 85 лет, продолжает работать, и очень плодотворно, переводя художественную литературу, в основном фантастику, с английского языка. В его переводах в Москве вышли собрания сочинений Майн Рида и Абрахама Меррита, большинство романов популярного южноафриканского писателя Уилбура Смита и многие другие книги.

Недавно в крупнейшем в России издательском концерте «Эксмо — АСТ» вышел «Сильмариллион» (12 +) Толкина в его переводе.

Александр Абрамович — не коренной пермяк, он прибыл в Пермскую область в эвакуацию из родной Одессы в декабре 1941 года, и новый, 1942 год вместе с мамой, бабушкой и братом встретил на вокзале Пермь II, где размещались эвакуированные, как сказали бы сегодня — беженцы. После войны семья вернулась в Одессу, но Александр Абрамович, окончив школу, поступил учиться в Пермский университет и остался в Перми уже навсегда.

Обо всём этом он расскажет на встрече, которая состоится в рамках работы выставки «Пермь замечательных людей» (0 +) в Доме Мешкова.

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