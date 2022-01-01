Из-за ДТП с грузовиками парализовано движение на трассе Пермь — Краснокамск
Объезд возможен через Закамск
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На трассе Пермь — Краснокамск парализовано движение транспорта. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Telegram-канала «Эх, дороги». Причина затора дорожно-транспортное происшествие с грузовиками.
Трасса перекрыта в сторону Краснокамска. Объезд затора возможен через Закамск и пос. Крым.
Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняется.
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