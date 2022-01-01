Максим Артамонов

Максим Артамонов

корреспондент

На предприятиях Чусового нашли многочисленные нарушения правил охраны труда

Прокуратура проверила организации, где произошли несчастные случаи

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Чусовой

Чусовская городская прокуратура вместе со специалистом Госинспекции труда в Пермском крае провела проверки на предприятиях, где произошли несчастные случаи, в том числе со смертельным исходом. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.  

Во время проверок ведомство нашло многочисленные нарушения законодательства об охране труда: не у всех работников была спецодежда, обувь и средства индивидуальной защиты; не проводились обязательные медосмотры и психиатрические освидетельствования, а также внеплановые инструктажи при введении в действие новых актов. 

Руководителям предприятий внесены представления и возбуждены дела об административных правонарушениях. 


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