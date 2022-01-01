Группа компаний «ЭКС» продаёт логистический центр в Кондратово Цена объекта может превышать 400 млн руб. Поделиться Твитнуть

ГК «ЭКС» выставила на продажу логистический комплекс в Кондратово (Пермский округ). Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». Директор ООО «Управление недвижимости „ЭКС» Елена Жданова подтвердила информацию.

После продажи продуктовой сети «Семья» федеральному ритейлеру «Лента» «ЭКСу» стали не нужны складские помещения. По данным издания, за недвижимость продавец запросил более 400 млн руб.

Распредцентр с участком в 3 га в Кондратово ГК «ЭКС» купила в 2019 году на торгах по продаже имущества «Вивата». Площадь двухэтажного здания — 10 тыс. кв. м, в том числе 7,5 тыс. кв. м складских помещений и 2,5 тыс. кв. м холодильных камер.Сумма сделки не раскрывалась, но, по имеющимся данным, объект был продан за 280 млн руб.

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