В Прикамье за уикенд в дорожных авариях погибли семь человек Ранения получил 21 участник движения Поделиться Твитнуть

фото: УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю

С 16 по 18 сентября на дорогах Пермского края зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек погибли и 21 человек получил ранения. В числе пострадавших 4 ребёнка в возрасте до 16 лет. Об этом сообщили в краевом управлении ГИБДД.

Чаще всего ДТП были связаны со столкновением транспортных средств, наездом на препятствие и наездом на стоящее транспортное средство.

За выходные, начиная с вечера пятницы, сотрудники ГАИ пресекли более 12,6 тыс. нарушений ПДД, в том числе были задержаны 129 пьяных водителей, причём 17 из них ранее были задержаны за аналогичное правонарушение. Кроме этого автоинспекторы задержали 24 водителя, управлявших транспортным средством будучи лишенными права управления.





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