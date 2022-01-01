Максим Артамоновкорреспондент
В ходе спецоперации на Украине погиб контрактник из Березников
Сегодня стало известно о смерти ещё одного военнослужащего из Пермского края. Березниковец Сергей Михайленко участвовал в специальной военной операции на Украине. Об этом на своей странице в социальных сетях написала директор местной школы №3 Ольга Горохова.
Молодой человек окончил девять классов в школе №14, а затем получил профессию в Березниковском политехническом техникуме.
После этого Сергей ушёл служить в армию, а затем он принял решение об участии в СВО.
Напомним, 18 сентября в Чусовом похоронили сапёра-контрактника Александра Вшивцева (1985 г.р.), который погиб во время специальной военной операции на Украине.
А сегодня в администрации Нытвенского ГО сообщили о гибели Александра Анянова. Он служил по контракту артиллеристом, был командиром расчёта.
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