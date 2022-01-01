Максим Артамонов

Максим Артамонов

корреспондент

В ходе спецоперации на Украине погиб контрактник из Березников 

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Сергей Михайленко

Сергей Михайленко
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Сегодня стало известно о смерти ещё одного военнослужащего из Пермского края. Березниковец Сергей Михайленко участвовал в специальной военной операции на Украине.  Об этом на своей странице в социальных сетях написала директор местной школы №3 Ольга Горохова.

Молодой человек окончил девять классов в школе №14, а затем получил профессию в Березниковском политехническом техникуме. 

После этого Сергей ушёл служить в армию, а затем он принял решение об участии в СВО. 

Напомним, 18 сентября  в Чусовом похоронили сапёра-контрактника Александра Вшивцева (1985 г.р.), который погиб во время специальной военной операции на Украине. 

А сегодня в администрации Нытвенского ГО сообщили о гибели Александра Анянова. Он служил по контракту артиллеристом, был командиром расчёта.  

 

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