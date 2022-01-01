Максим Артамонов

Максим Артамонов

корреспондент

На Украине погиб уроженец Нытвы Александр Анянов

Его похоронили в родном селе

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Александр Анянов
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Во время военной спецоперации на Украине 13 сентября погиб Александр Анянов из Нытвенского городского округа Пермского края. Он служил по контракту артиллеристов, командиром расчёта. Об этом сообщили в администрации Нытвенского ГО. 

Прощание с Александром состоялось в школе села Григорьевского. Его похоронили с воинскими почестями на местном кладбище. Кроме того, Анянова представили к государственной награде, отметили местные власти.  

Напомним, 18 сентября  в Чусовом также похоронили сапёра-контрактника Александра Вшивцева (1985 г.р.), который погиб во время специальной военной операции на Украине.

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