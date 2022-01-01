На Украине погиб сапёр-контрактник из Чусового Пермского края Александр Вшивцев награждён орденом Мужества посмертно Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 18 сентября, в Чусовом Пермского края простились с Александром Вшивцевым, погибшим во время специальной военной операции на Украине.

Как сообщили в окружной администрации, уроженец Чусового Александр Вшивцев (1985 г.р.) служил по контракту сапёром инженерно-сапёрного отделения инженерно-сапёрного взвода инженерно-сапёрной роты 228 мотострелкового полка 90 танковой дивизии Центрального военного округа.

«Выражаем глубокое соболезнование маме и родственникам», — говорится в сообщении.

Александр Вшивцев награждён орденом Мужества посмертно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.