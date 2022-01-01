В АО «Редуктор-ПМ» начато расследование смертельного несчастного случая Поделиться Твитнуть

Государственная инспекция труда в Пермском крае приступила к расследованию смертельного несчастного случая, случившегося с работником АО «Редуктор-ПМ». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в понедельник, 19 сентября, в медпункте предприятия слесарь-сборщик двигателей и агрегатов потерял сознание. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть сотрудника.

АО «Редуктор-ПМ» — одно из крупнейших в России предприятий по производству вертолётных редукторов и трансмиссий. Выпускает, ремонтирует и обслуживает главные редукторы и агрегаты трансмиссий вертолётов серии для различных модификаций Ми-8/17 и Ми-28, а также Ми-26Т и «Ансат».





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