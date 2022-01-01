В крае площадь карантинных зон из-за уссурийского полиграфа увеличили в четыре раза Более 3 тыс. га леса попали в карантин в Перми Поделиться Твитнуть

уссурийский полиграф / фото: moyaokruga.ru

В сентябре 2022 года Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю в лесах Прикамья установлены новые карантинные фитосанитарные зоны и введён карантинный фитосанитарный режим по новому стволовому вредителю леса — уссурийскому полиграфу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Карантинный режим, в частности, введён в Пермском муниципальном районе на площади 1,9 тыс. га и в Перми на площади 3,1 тыс. га.

Таким образом, общая площадь карантинных фитосанитарных зон по уссурийскому полиграфу в регионе составляет на сегодня 6,8 тыс. га.

Напомним, в июле на территории Пермского и Добрянского округов было зафиксировано два очага уссурийского полиграфа на площади 3,8 га, а карантинные фитосанитарные зоны установили на территории 1,7 тыс. га.

Уссурийский полиграф атакует здоровые пихты, заражая их фитопатогенным грибом Grosmanniа aoshimaе, из-за чего деревья погибают.

В целях предотвращения распространения опасного насекомого-вредителя Управлением Россельхознадзора утверждена Программа локализации очага и ликвидации популяции карантинного объекта. Все заинтересованные лица уведомлены об установлении зон.









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