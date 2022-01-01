Максим Артамонов корреспондент В августе в Прикамье на 14,5% выросло количество выданных автокредитов За август в регионе было выдано 1484 автокредита Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в августе было выдано 1484 автокредита. Это на 14,5% больше, чем в предыдущем месяце. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране в августе россияне получили 55,9 тыс. автокредитов. Это на 16,8% больше чем, в июле. В августе рост выдачи автокредитов был отмечен практически во всех регионах РФ. Больше всего автокредитов оформляли жители Москвы (3,46 тыс.), Московской области (3,11 тыс.), Санкт-Петербурга (2,9 тыс.), а также Татарстана (2,77 тыс.) и Краснодарского края (2,42 тыс.).

НБКИ





Серьёзное увеличение было зафиксировано в Волгоградской (+36,5%) и Самарской (+31,6%) областях, Чувашской Республике (+29,6%), а также в Ставропольском крае (+29,4%) и Кировской области (+28,6%).





При этом, по сравнению с показателями прошлого года, число выданных кредитов сократилось на 38,4%. В 2021 году за аналогичный период кредитные организации выдали россиянам 90,8 тыс. кредитов.

НБКИ

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