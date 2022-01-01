Андрей Стрельцов Юная пермячка стала чемпионкой Европы Диана Гамидова выиграла первенство континента на турнире в Сербии Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Молодёжное первенство и чемпионат Европы по самбо проходил с 15 по 18 сентября. Всего на турнире был разыгран 51 комплект наград: 21 — среди взрослых, 16 — среди спортсменов возрастом от 16 до 18 лет, оставшиеся — среди юниоров (от 14 до 16 лет).

Спортсменка центра спортивной подготовки Пермского края Диана Гамидова стала победительницей в категории «до 72 кг». В финальной схватке она одолела соперницу из Израиля со счётом 8:0.





Диана Гамидова выступает за клуб «Витязь» и является студенткой колледжа олимпийского резерва Пермского края. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 24 стран.

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