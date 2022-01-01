Максим Артамонов корреспондент В Перми лесничего отправили под арест Его подозревают в получении взяток Поделиться Твитнуть

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Краевой следком возбудил уголовное дело в отношении лесничего, которого подозревают по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за совершение незаконных действий (бездействия) в пользу представляемого взяткодателем лица). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным ведомства, с 2020 по 2021 годы сотрудник Лёвшинского участкового лесничества МКУ «Пермское городское лесничество» получал взятки от физических лиц за то, что скрывал факты самовольного занятия лесных участков. Лесничего задержали с поличным при получении одной из взяток.





Преступление было выявлено в ходе совместной работы следователей регионального следкома и сотрудников ГУ МВД России по Пермскому краю. Кроме того, в доме у лесничего следователи провели обыск.





По решению суда подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

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