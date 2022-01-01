СКР проводит проверку по факту гибели людей на пожаре в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Чернушинском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Пермскому краю начата доследственная проверка по факту гибели 46-летнего мужчины и 39 летней женщины. Их тела были обнаружены в ночное время 19 сентября в ходе тушения пожара в одном из домов города Чернушка.

В настоящее время следователь осмотрел место происшествия и проводит комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств ЧП. Назначены экспертизы для установления причины смерти погибших. Предварительно установлено, что смерть жильцов наступила в результате отравления угарным газом. Предположительной причиной возгорания считается неосторожное обращение с огнём при курении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.