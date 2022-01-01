Елена Синица На пожаре в Чернушке погибли люди Сигнал о пожаре поступил 19 сентября в 03:53 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Чернушке 19 сентября произошёл пожар в жилом доме на ул. Розы Люксембург. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевое МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в ведомство в 03:53 19 сентября. К месту происшествия были направлены 23 человека личного состава и семь единиц техники. Возгорание произошло внутри деревянного дома и кирпичной пристройки. Площадь пожара достигла 70 кв. м.





«К сожалению, в результате пожара имеются погибшие», — сообщили в МЧС.





Пожар удалось ликвидировать в 04:10.

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