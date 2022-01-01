Остановка «Кинотеатр «Кристалл» в Перми вернулась на прежнее место Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, остановочный пункт «Кинотеатр «Кристалл» вновь вернулся на прежнее место с двумя посадочными площадками.

Теперь маршруты автобусов №1 и №60, следующие в направлении Комсомольской площади, будут совершать посадку у Пермского строительного колледжа. Остальные продолжат останавливаться у дома №55 по Компросу.

Напомним, временное объединение остановок было связано с проведением ремонтных работ на проспекте.

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