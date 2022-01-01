«Новый компаньон» проведёт бизнес-завтрак для журналистов и пиарщиков Участники встречи обсудят роль СМИ в современном медиапространстве Поделиться Твитнуть

В среду, 21 сентября, в ресторане Family пройдет бизнес-завтрак «СМИ в современном медиапространстве», организованный газетой «Новый компаньон». На встречу приглашены представители профессионального сообщества — редакторы и журналисты ведущих СМИ региона, руководители PR-cлужб крупных предприятий и властных структур.

В фокусе обсуждения будут следующие вопросы: с какими вызовами сталкиваются СМИ в новых реалиях? Как меняется подача информации в СМИ и форматы взаимодействия с аудиторией? Какие сложности возникают при коммуникации журналистов и пиарщиков? Как пиарщики работают в условиях сокращения бюджетов во время кризиса?

На бизнес-завтраке выступят приглашенные спикеры из Москвы: руководитель Центра медиапрактик НИУ-ВШЭ, экс-редактор отдела политики газеты «Коммерсантъ» Глеб Черкасов и директор компании Angel Relations Group Алексей Карлов.

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