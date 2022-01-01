Елена Синица На этой неделе в Перми будут работать 4 мобильных пункта вакцинации При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На неделе с 19 по 25 сентября в Перми будут работать четыре мобильных пункта вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Так, привиться можно у ТЦ «КИТ» (ул. Крупской, 79а) 19 сентября с 10:00 до 16:00. Здесь в наличии вакцины от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции.

Кроме этого, вакцинироваться от коронавируса и гриппа можно в ТРК «Планета» (ш. Космонавтов, 162б), пункт будет работать 20-23 сентября с 16:00 до 20:00 и 24 сентября с 12:00 до 16:00.





В ТРК «СпешиLOVE» (ул. Спешилова, 114) поставить прививку от COVID-19 и гриппа можно 21-25 сентября с 11:00 до 17:00.





Ещё один мобильный пункт будет работать в ТРК «Семья» (ул. Революции, 13). Здесь вакцинироваться можно 22 и 23 сентября с 15:00 до 19:00 и 24 сентября с 11:00 до 15:00. В наличии вакцина от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции.





Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При обращении в мобильный пункт при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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