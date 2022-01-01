Оборонные предприятия Пермского края начинают работать круглосуточно Это связано с выполнением гособоронзаказа Поделиться Твитнуть

ФКП «Пермский пороховой завод»

В Прикамье предприятия оборонно-промышленного комплекса частично переходят на круглосуточную работу. Об этом изданию «Коммерсант-Прикамье» сообщил знакомый с ситуацией источник.

Так, ряд производственных участков ЗАО «Специальное конструкторскою бюро» (дочерняя компания ПАО «МЗ») переведены на работу в три смены. Аналогичная ситуация складывается и на ФКП «Пермский пороховой завод». Это связано с выполнением гособоронзаказа.

ЗАО «Специальное конструкторское бюро» занимается разработкой и производством реактивных систем залпового огня, самоходных и буксируемых артиллерийских установок.

ФКП «Пермский пороховой завод» выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, изделия для комплекса ПРО А-135, заряды двигателей для авиаракет и пр.

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