На этой неделе в Пермском крае будет на 4-6 градусов теплее нормы Пройдут дожди и даже грозы Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс Коллекция

В Пермском крае ожидается очень теплая неделя. Как сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов научного проекта «Метеоролог и Я», средняя температура воздуха окажется на 4-6 градусов выше климатической нормы.

В течение недели ожидаются кратковременный дожди, в первые дни — грозы. В понедельник воздух в отдельных районах прогреется до +24°. Во вторник максимальная дневная температура будет +21°. В среду и четверг днём столбики термометров могут подняться до +19°. С пятницы возможно новое потепление до +21°.

Максимальные дневные температуры вероятнее всего по югу края и в центральных районах, на севере будет на несколько градусов холоднее, там же ожидаются более интенсивные осадки.

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