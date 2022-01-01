Андрей Стрельцов
«Молот» одержал победу в Рязани
Это второй успех пермской ледовой дружины в выездной серии матчей
В игре регулярного чемпионата ВХЛ «молотобойцы» обыграли ХК Рязань-ВДВ со счётом 5:2.
Во втором периоде пермская команда вышла вперёд 2:0. Отличились Алексей Шубин и Константин Пархоменко, которые в заключительной трети матча оформили по дублю.
Победную точку в этой встрече поставил Денис Цыганов.
Таким образом, молотобойцы одержали вторую победу подряд на выезд, в первой игре победив «Химик». Пермская команда поднялась на девятое место в турнирной таблице.
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