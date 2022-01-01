Андрей Стрельцов «Амкар» сыграл вничью с «Зенитом-Ижевск» Поделиться Твитнуть

Матч девятого тура Второй лиги пермский футбольный клуб «Амкар» провёл в Ижевске. Соперником стал местный «Зенит».

Первыми открыли счёт в первой тайме хозяева. Им удалось забить гол после подачи углового. «Амкар» приложил усилия, чтобы отыграться, но сумел это сделать лишь за 10 минут до финального свистка. Отличился Василий Пьянченко. ​Итог поединка 1:1.

Теперь подопечных Рустема Хузина ожидает игра в Перми, на стадионе «Звезда».​ В гости приедет ФК «Новосибирск».

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