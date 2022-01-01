Андрей Стрельцов
«Амкар» сыграл вничью с «Зенитом-Ижевск»
Матч девятого тура Второй лиги пермский футбольный клуб «Амкар» провёл в Ижевске. Соперником стал местный «Зенит».
Первыми открыли счёт в первой тайме хозяева. Им удалось забить гол после подачи углового. «Амкар» приложил усилия, чтобы отыграться, но сумел это сделать лишь за 10 минут до финального свистка. Отличился Василий Пьянченко. Итог поединка 1:1.
Теперь подопечных Рустема Хузина ожидает игра в Перми, на стадионе «Звезда». В гости приедет ФК «Новосибирск».
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