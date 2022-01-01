На сплавных реках Пермского края начинается строительство 18 туристических стоянок Поделиться Твитнуть

Сплавы по рекам Прикамья имеют огромный туристический потенциал

Обустройство 18 новых туристических стоянок на территориях Природного парка «Пермский» начнётся в ближайшие дни, об этом сообщили в дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Пермского края.

Все зоны отдыха будут оборудованы кострищем, беседкой и лавочками. Отмечается, что готовые площадки позволят туристам сократить время при организации лагеря и минимизировать вред окружающей среде.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что победителем аукциона на обустройство 18 турстоянок стало ООО «Универсал» (Пермь). Согласно контракту, предприятие должно выполнить работы до 30 октября 2022 года за 1,397 млн руб. Средства выделяются из бюджета Пермского края.

Всего планируется обустроить стоянки на трёх маршрутах: от п. Акчим до п. Набережный по Вишере, от п. Кын до Чусового по Чусовой, от п. Шумихинский до п. Мыс на Усьве.

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