Мария Сыропятова Стоимость работ по обустройству туристических стоянок на пермских реках снизилась до 1,4 млн руб. Победителем аукциона признана пермская компания Поделиться Твитнуть

Победителем аукциона на обустройство 18 туристических стоянок в особо охраняемой природной территории регионального значения природного парка «Пермский» объявлен ООО «Универсал» (Пермь). Стоимость работ в ходе торгов снизилась с 2,055 до 1,397 млн руб.

Всего планируется обустроить стоянки на трёх маршрутах: от п. Акчим до п. Набережный по Вишере, от п. Кын до Чусового по Чусовой, от п. Шумихинский до п. Мыс на Усьве.

Подрядчик должен будет предварительно согласовать эскизы для каждой стоянки, а затем выполнить работы до 30 октября 2022 года.

Напомним, недавно разыграли аукцион на проектирование дорожки в Каменном городе. Этот комплекс скал на одной из вершин хребта Рудянский Спой в Гремячинском городском округе также расположен в природном парке «Пермский».

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