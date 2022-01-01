В строительство велнес-центра на курорте «Ключи» инвестируют более 1 млрд рублей Центр введут в эксплуатацию в 2025 году Поделиться Твитнуть

Собственники курорта «Ключи» в Суксунском округе Пермского края рассказали о строительстве велнес-центра — комплекса для СПА-процедур с гостиницей на 250 мест. Возведение объекта началось в июне 2022 года, а завершить его планируется в 2025 году.

Многофункциональный комплекс будет включать в себя ингаляторий, спелео- и галокамеру, зону ароматерапии и прочее. В центре также разместятся бассейны, тренажерные залы, детская зона, кафе. Общий объем инвестиций в проект составит более 1 млрд руб. Благодаря открытию нового центра появятся 50 новых рабочих мест.

Как напомнили в пресс-службе краевого правительства, на территории курорта «Ключи» находится единственный в России самотекущий источник с высоким содержанием сероводорода, а со дна суксунского пруда добывается сульфидная иловая грязь. Это является одним из конкурентных преимуществ курорта. В год «Ключи" посещают порядка 19 тыс. человек.

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