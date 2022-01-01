В Соликамске в ночь на воскресенье горел жилой дом Площадь пожара составила 120 кв. м Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 18 сентября, в 00.20 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Бумажников в Соликамске Пермского края. К месту пожара были направлены 24 человека личного состава и 8 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе регуправления МЧС.

Горение жилого дома происходило на площади 120 кв. м. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из горящего дома самостоятельно эвакуировались 12 человек, спасён один житель, ещё один получил травмы.

К часу ночи пожар был потушен. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

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