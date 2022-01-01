За три года количество мест концентрации ДТП снизилось в Перми почти в пять раз Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми более 180 светофорных объектов уже подключили к автоматизированной системе управления дорожным движением. Это примерно половина всех светофоров в городе. Об этом сообщил заместитель начальника МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Артем Борисов.

«Эта система позволяет управлять трафиком и координировать светофорные объекты между собой, что, соответственно, увеличивает пропускную способность улиц города», — пояснил Борисов.

Кроме того, для снижения аварийности продолжается модернизация и установка «звуковых» светофорных объектов, их доля в городе на сегодняшний день составляет более 85%.

Для привлечения внимания водителей применяются и экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Например, у школы на ул. Глеба Успенского, на ул. Лебедева и ул. Дружбы установлены проекционные пешеходные переходы, что позволяет пешеходам видеть разметку в тёмное время суток.

В МКУ отметили, что в Перми снижается количество мест концентрации ДТП: в 2018 году было зафиксировано 38 опасных участков, в 2019 — 34, а в 2021 их осталось всего восемь.

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