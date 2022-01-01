Елена Синица
Кунгуряка осудили за кражу ликёра, сыра и шоколада
Ему назначили наказание в виде 260 часов обязательных работ
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Кунгуряка осудили за кражу ликёра, сыра и шоколада. Об этом сообщает пресс-служба Кунгурского городского суда.
Поясняется, что в марте 2022 года мужчина украл из «Пятёрочки» несколько упаковок сыра. Затем в апреле он совершил кражу ликёра и шоколада из магазина «Красное и белое», рассказали в суде.
В результате суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на срок 260 часов. Приговор суда не вступил в законную силу.
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