Елена Синица Пермский край вошёл в число самых креативных регионов страны Такой навык как креативность встречается в 1,7% резюме жителей региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край вошёл в число самых креативных регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба портала по поиску работы HeadHunter.

Портал изучил порядка 7 млн резюме и выявил, жители каких регионов чаще других упоминают в своих резюме такой навык как креативность. Согласно исследованию, в качестве ключевого навыка креативность встречается в 1,7% резюме жителей Пермского края. С таким показателем регион занимает 16-ю строчку рейтинга.





В целом по стране этот показатель составляет 2,2%. Чаще всех про креативность в своих резюме пишут москвичи ( указано в 3,4% резюме). Далее идут жители Санкт-Петербурга (3,2%). Третье и четвертое место рейтинга делят Калининградская и Свердловская области (по 2,3%).





Примечательно, что чаще других считают себя креативными продюсеры (28,8%), арт-директоры (28,5%), журналисты (21,1%), режиссеры (19,3%) и видеооператоры (18,6%).

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