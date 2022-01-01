Елена Синица Жителю Пермского края грозит до двух лет лишения свободы за незаконную охоту в Удмуртии Мужчина находится под подпиской о невыезде Поделиться Твитнуть

Жителю Пермского края грозит до двух лет лишения свободы за незаконную охоту в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба местного МВД.

В ведомстве рассказали, что в декабре прошлого года в поле у автодороги были найдены останки самки лося. Из туши животного сотрудники ведомства изъяли пулю. Как выяснилось в ходе расследования, к убийству животного причастен 39-летний житель Пермского края. Нанесённый ущерб оценивается в 80 тыс.руб.





В результате было возбуждено уголовное дело по ст.258 УК РФ (Незаконная охота). За это нарушение законом предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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