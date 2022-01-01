Елена Синица В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 1,7 тыс. жителей Умерло трое Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за прошедшие сутки выявлено 1 742 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

За эти же сутки пришлось госпитализировать 120 жителей региона. В то же время выздоровели 1 402 человека, умерло трое.





С начала пандемии в регионе официально подтверждено 412 134 случаев заражения коронавирусом.





В целом по стране за эти же сутки выявлено 58 305 случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы в медучреждения 4 216 россиян. Выздоровели 49 962, умерли 107 человек.

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