Елена Синица
В Перми временно закроют движение по ул.Зои Космодемьянской
Причина — переустройство инженерных сетей
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В Перми временно закроют движение по ул.Зои Космодемьянской. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтранса.
Так. С 23:00 24 сентября до 12:00 25 сентября будет закрыто движение по ул.Зои Космодемьянской на участке от 3-й Водопроводной до ул. Татьяны Барамзиной, пояснили в ведомстве.
Поясняется, что здесь будет проводиться переустройство инженерных коммуникаций. В ведомстве просят заранее планировать маршрут объезда и приносят извинения за временные неудобства.
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