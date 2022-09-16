Елена Синица В Перми временно закроют движение по ул.Зои Космодемьянской Причина — переустройство инженерных сетей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми временно закроют движение по ул.Зои Космодемьянской. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтранса.

Так. С 23:00 24 сентября до 12:00 25 сентября будет закрыто движение по ул.Зои Космодемьянской на участке от 3-й Водопроводной до ул. Татьяны Барамзиной, пояснили в ведомстве.

Министерство транспорта Пермского края





Поясняется, что здесь будет проводиться переустройство инженерных коммуникаций. В ведомстве просят заранее планировать маршрут объезда и приносят извинения за временные неудобства.

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