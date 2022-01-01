Андрей Стрельцов «Звезда 2005» проиграла в Краснодаре Это поражение опустило пермских футболисток на предпоследнее место в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

Продолжается чемпионат страны по футболу среди женских команд. «Звезда 2005» провела игру на выезде против ЖФК «Краснодар» и у ступила со счётом 1-2.

Несмотря на то, что пермячки первыми сумели отличится в поединке, гол на счету Ксении Шаховой, южанки не только сумели сравнять результат, но и на последней минуте забить победный гол.

Это поражение опустило «Звезду 2005» на предпоследнее место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет в Перми 23 сентября против красноярского «Енисея».

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