Андрей Стрельцов «Молот» победил «Химик» Трудную победу удалось одержать на выезде Поделиться Твитнуть

«Молотобойцы» продолжают выступление в чемпионате ВХЛ. Пермская команда начала первую выездную серию матчей. Соперником стал воскресенский «Химик».

Уже в первой двадцатиминутке гости сумели сделать победный задел, забив две шайбы. Отличались Денис Цыганов и Александр Шевченко. Во втором периоде еще одну шайбу забросил Дмитрий Белохонев, а в заключительной трети матча вначале Александр Шевченко оформил дубль, а затем хозяева сократили счёт до минимума 4-3.

Решающую шайбу удалось забросить Денису Цыганову в пустые ворота, также оформив дубль. Итог встречи 5-3.

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