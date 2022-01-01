Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Сентябрь в Перми станет месяцем театральных гастролей Свои спектакли покажут театры «У Никитских ворот» (Москва) и «Открытое пространство» (Санкт-Петербург) Поделиться Твитнуть

Сцена из спектакля "Капитанская дочка" / фото: театр "У Никитских ворот"

Сентябрь будет необычно богатым на театральные события: одни за другими пройдут гастроли в Перми двух интересных театров из столиц.

«Новый компаньон» уже писал о том, что с 27 по 29 сентября на сцене ДК им. Солдатова будут показаны спектакли театра «У никитских ворот» (Москва) с участием заслуженного артиста России Николая Глебова, которого хорошо помнят зрители Пермского ТЮЗа.

В гастрольной афише три спектакля.

27 сентября – «Капитанская дочка» (12+), русский мюзикл, написанный Марком Розовским и Максимом Дунаевским по мотивам повести Пушкина. Жанр его обозначен как «музыкально-историческое путешествие». Николай Глебов играет в этом спектакле капитана Миронова, отца той самой капитанской дочки.

28 сентября – «Горе без ума» (16+), оригинальная трактовка «Горя от ума» Грибоедова, где Николай Глебов выступит в роли Фамусова. Марк Розовский использовал в спектакле фрагменты из переписки Пушкина с Чаадаевым.

29 сентября – «Амадей» (16+), один из главных хитов театра, современный взгляд на вечный конфликт «моцартианства» и «сальеризма», творца и ремесленника, любви и зависти. Одним из главных героев пьесы является музыка Моцарта. Спектакль посвящён памяти народного артиста СССР Олега Табакова, более 30 лет блестяще исполнявшего роль Сальери.

За два дня до начала гастролей театра «У Никитских ворот» завершатся гастроли театра «Открытое пространство» (Санкт-Петербург) на сцене Пермского театра кукол. Петербуржцы привезут в Пермь три кукольных спектакля для зрителей разного возраста.

фото: пресс-служба театра «Открытое пространство»

23 сентября в 19.00 и 24 сентября в 12.00 – «Деревня канатоходцев» (6 +), спектакль-притча для детей и родителей на основе легенд Дагестана, культовая постановка Яны Туминой, ставшая в 2019 году лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска».

24 сентября в 19.00 и 25 сентября в 20.00 – «Любка» (16+), спектакль по одноимённой повести Дины Рубиной о том, что даже в самой безнадёжной ситуации можно остаться человеком вопреки всему. Постановка Ивана Латышева стала лауреатом высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит».

25 сентября в 12.00 и в 14.00 – «Улитка и Кит» (0+, от 4 лет), кругосветное путешествие для всей семьи по мотивам книги Джулии Дональдсон в постановке Екатерины Гороховской.

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