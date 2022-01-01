Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермь отметит столетие советского джаза В концерте примут участие Игорь Бутман, Лариса Долина и лучшие джазовые музыканты России Поделиться Твитнуть

Игорь Бутман

Илья Радченко

1 октября 2022 официально отмечается столетие российского джаза: в эту дату в Москве состоялся первый джазовый концерт оркестра Валентина Парнаха. Юбилею посвящается традиционный пермский фестиваль «Джаз-лихорадка» (12 +), названный так в честь знаменитой композиции Генриха Терпиловского – одного из основоположников джаза в Советском Союзе, который значительную часть жизни провёл в Перми.

Концерты фестиваля пройдут на сцене ДК им. Солдатова и в культурном пространстве «Часовой завод».

Концерт в ДК им. Солдатова 17 октября имеет все шансы стать уникальным событием: он соберёт вместе самых медийных и раскрученных джазовых звёзд России. Многие из них – настоящие легенды. Перед пермяками выступят Лариса Долина, Московский джазовый оркестр под управлением Народного артиста России Игоря Бутмана, популярнейший джазовый пианист Даниил Крамер, знаменитый джазовый трубач и телеведущий Вадим Эйленкриг, джазовый мультиинструменталист Давид Голощёкин, композитор и исполнитель Андрей Кондаков, джазовый импровизатор и виртуоз Олег Аккуратов, Евгений Побожий – первый российский музыкант, победивший в конкурсе Herbie Hancock Institute of Jazz guitar Competition 2019, а также пермские музыканты.

Предваряя большое событие, ещё два концерта пройдут 15 и 16 октября в «Часовом заводе».





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