Елена Синица В Пермь вернулся бренд одежды Mexx Отдел открылся в ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермь вновь вернулся нидерландский бренд одежды Mexx. Об этом сообщает пресс-служба компании Malltech.

Магазин открылся в ТРЦ «Планета» 10 сентября. Mexx предлагает коллекции одежды для женщин и мужчин, а также обувь и аксессуары. Магазин расположен на первом этаже торгового центра. Площадь отдела составляет 133 кв. м.





До 2017 года магазин Мехх работал в ТРК «Семья».





Ранее стало известно, что в пермских торговых центрах возобновили работу магазины re:Store.

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