Елена Синица
В Пермь вернулся бренд одежды Mexx
Отдел открылся в ТРЦ «Планета»
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В Пермь вновь вернулся нидерландский бренд одежды Mexx. Об этом сообщает пресс-служба компании Malltech.
Магазин открылся в ТРЦ «Планета» 10 сентября. Mexx предлагает коллекции одежды для женщин и мужчин, а также обувь и аксессуары. Магазин расположен на первом этаже торгового центра. Площадь отдела составляет 133 кв. м.
До 2017 года магазин Мехх работал в ТРК «Семья».
Ранее стало известно, что в пермских торговых центрах возобновили работу магазины re:Store.
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