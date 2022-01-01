Елена Синица В Прикамье за месяц средний размер потребкредита вырос на 6,3% В августе он достигал 231,3 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в августе средний размер потребительского кредита составлял 231,3 тыс. руб. Это на 6,3% больше, чем в июле (217,6 тыс.руб.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким показателем Пермский край входит в ТОП-30 регионов-лидеров, занимая 19-е место, добавили в бюро.





В целом по стране в августе средний чек потребкредита составил 269,3 тыс. руб. Если сравнивать с июлем, то рост составил 3,6% (в июле — 260 тыс. руб.). Это самое высокое значение данного показателя с сентября 2021 года, отметили в НБКИ.





Самый высокий средний размер потребкредита отмечен в Москве (508,8 тыс. руб.), Московской области (387,9 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (385,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (366,5 тыс. руб.) и Республике Саха (Якутия) (290,7 тыс. руб.).

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