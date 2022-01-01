Прокуратура выявила нарушения в работе ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Поделиться Твитнуть

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» допустило нарушения при эксплуатации принадлежащего компании буксира-толкача. О выявленных нарушениях сообщили в Пермской транспортной прокуратуре.

В ходе проверки выяснилось, что судно эксплуатировалось без свидетельства об управлении безопасностью, кроме того, у главного распределительного щита в машинном отделении буксира отсутствовали необходимые диэлектрические средства индивидуальной защиты.

Транспортная прокуратура внесла представление генеральному директору юридического лица, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.

Работник, ответственный за обеспечение безопасной эксплуатации судов, привлечён к дисциплинарной ответственности.

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