Елена Синица В Прикамье количество открытых счетов экскроу за год выросло на 5% Сумма размещённых на них средств превышает 46, 5 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 1 августа, количество счетов эскроу, открытых жителями Пермского края для покупки жилья в новостройках, составило 13,4 тыс. Это на 5% больше, чем в августе 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России .

В целом дольщики на этих счетах разместили свыше 46,5 млрд руб., что на 22% больше, чем годом ранее. При этом количество раскрытых счетов за год возросло в четыре раза — до 12,6 тыс. После завершения строительства жилых объектов банки перечислили застройщикам свыше 37,8 млрд руб., что почти в пять раз больше, чем в 2021 году.





По словам управляющего Отделением Банка России по Пермскому краю Алексея Моночкова, рост объёмов жилищного строительства в Пермском крае связан со стабильным банковским кредитованием застройщиков.





По данным на начало августа, банки и строительные организации заключили 128 договоров проектного финансирования на сумму 76,1 млрд руб. За год число договоров и их объем выросли на 45% и 62% соответственно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.