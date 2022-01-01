За сутки в Прикамье заразились коронавирусом более 1,8 тыс. человек Четыре пациента скончались Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1 874 новых случая COVID-19. Среди зараженных 437 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализировано 98 человек, 1 371 выздоровел, четыре пациента скончались.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Березниках, Губахе, Чайковском, Кизеле, в Пермском, Краснокамском, Чайковском, Чернушинском, Суксунском, Кудымкарском,Бардымском, Юсьвинском, Частинском, Нытвенском, Кунгурском, Чусовском, Юрлинском, Лысьвенском, Оханском, Горнозаводском, Соликамском,Гремячинском, Красновишерском, Добрянском, Октябрьском, Чердынском, Осинском, Александровском, Березовском, Кочевском, Ординском, Гайнском, Уинском, Карагайском и Кишертском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 410 392 человек, скончались 8 891.





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